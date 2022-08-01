Топ-10 самых мощных Android-cмартфонов в 2022 году. Один превзошел iPhone в очной схватке

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала обновленный рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов по состоянию на июль текущего года.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Nubia Red Magic 7S
- iQoo 10 Pro
- ASUS ROG Phone 6
- Red Magic 7S Pro
- iQoo 10
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Realme GT2
- Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition
Девять из 10 смартфонов из списка работают на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Это самая совершенная модель от компании-лидера по производству процессоров для смартфонов Qualcomm.
Xiaomi 12S Ultra — одна из самых ярких новинок текущего лета. Еще в середине месяца стало известно, что он обошел iPhone 13 Pro Max по производительности в играх.