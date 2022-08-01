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Топ-10 самых мощных Android-cмартфонов в 2022 году. Один превзошел iPhone в очной схватке

Денис
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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала обновленный рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов по состоянию на июль текущего года.

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Топ-10 выглядит следующим образом: 
  • Nubia Red Magic 7S
  • iQoo 10 Pro
  • ASUS ROG Phone 6
  • Red Magic 7S Pro
  • iQoo 10
  • Xiaomi 12S Pro 
  • Xiaomi 12S Ultra 
  • Xiaomi 12S
  • Realme GT2
  • Xiaomi 12S Pro  Dimensity Edition 

Девять из 10 смартфонов из списка работают на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Это самая совершенная модель от компании-лидера по производству процессоров для смартфонов Qualcomm. 

Xiaomi 12S Ultra — одна из самых ярких новинок текущего лета. Еще в середине месяца стало известно, что он обошел iPhone 13 Pro Max по производительности в играх. 
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