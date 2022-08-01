Топ-10 самых мощных Android-cмартфонов в 2022 году. Один превзошел iPhone в очной схватке

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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала обновленный рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов по состоянию на июль текущего года.Топ-10 выглядит следующим образом:Девять из 10 смартфонов из списка работают на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Это самая совершенная модель от компании-лидера по производству процессоров для смартфонов Qualcomm.Xiaomi 12S Ultra — одна из самых ярких новинок текущего лета. Еще в середине месяца стало известно, что он обошел iPhone 13 Pro Max по производительности в играх.