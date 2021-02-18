





Toshiba Electronics Europe представила новую линейку накопителей MG09. Это первые жёсткие диски компании, созданные с использованием технологии магнитной записи с энергетической поддержкой. В MG09 используется третье поколение накопителей с 9 дисками и корпусом, заполненным гелием. Также применяется технология микроволновой магнитной записи FC-MAMR, благодаря чему показатель CMR (Conventional Magnetic Recording, обычная магнитная запись) был увеличен до 2 ТБ на диск, а максимальная ёмкость накопителя достигает 18 ТБ.Ёмкость CMR-накопителей линейки MG09 на 12,5% больше, чем у 16-терабайтных моделей предыдущего поколения. Эти жёсткие диски адаптированы для работы со смешанными рабочими нагрузками случайного и последовательного чтения/записи в обычных и облачных ЦОД. Среди основных особенностей — скорость вращения 7200 об/мин, номинальная рабочая нагрузка 550 ТБ/год и возможность выбора интерфейса между SATA и SAS, а также высокая энергоэффективность и заполненный гелием компактный, корпус форм-фактора 3,5 дюйма.Ожидается, что поставки тестовых образцов жёстких дисков MG09 ёмкостью 18 ТБ начнутся в конце марта 2021 года.