MG09

Toshiba Electronics Europe представила новую линейку накопителей MG09. Это первые жёсткие диски компании, созданные с использованием технологии магнитной записи с энергетической поддержкой. В MG09 используется третье поколение накопителей с 9 дисками и корпусом, заполненным гелием. Также применяется технология микроволновой магнитной записи FC-MAMR, благодаря чему показатель CMR (Conventional Magnetic Recording, обычная магнитная запись) был увеличен до 2 ТБ на диск, а максимальная ёмкость накопителя достигает 18 ТБ.
 
Ёмкость CMR-накопителей линейки MG09 на 12,5% больше, чем у 16-терабайтных моделей предыдущего поколения. Эти жёсткие диски адаптированы для работы со смешанными рабочими нагрузками случайного и последовательного чтения/записи в обычных и облачных ЦОД. Среди основных особенностей — скорость вращения 7200 об/мин, номинальная рабочая нагрузка 550 ТБ/год и возможность выбора интерфейса между SATA и SAS, а также высокая энергоэффективность и заполненный гелием компактный, корпус форм-фактора 3,5 дюйма.
 
Ожидается, что поставки тестовых образцов жёстких дисков MG09 ёмкостью 18 ТБ начнутся в конце марта 2021 года.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Может ли НАСА построить аналог знаменитого Сатурн-5 сейчас? Может ли НАСА построить аналог знаменитого Сатурн-5 сейчас?

Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне

Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана