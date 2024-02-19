Ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 поступит в продажу в России уже завтра

Бренд HONOR официально объявил о старте продаж нового флагманского складного смартфона HONOR Magic V2 в России с 20 февраля. Девайс может похвастаться лучшими в классе экранами без мерцания, продвинутой системой камер и инновационными кремний-углеродными батареями для бескомпромиссной автономности.Уникальность HONOR Magic V2 заключается в его габаритах. Толщина смартфона в корпусе с отделкой из экокожи составляет 9,9 мм в сложенном состоянии, вес — всего 231 г.Гаджет получил первый в своем роде сверхлегкий и ультракомпактный шарнир из титана и фирменной стали HONOR, который получил сертификат надежности от компании SGS и выдерживает более 400 000 складываний. Это сопоставимо с 10 годами эксплуатации при сотне ежедневных складываний.Внутри корпуса HONOR Magic V2 установлена двойная кремний-углеродная батарея толщиной всего 2,72 мм. Совокупная емкость батарей составляет 5000 мА·ч. При этом смартфон поддерживает быструю проводную зарядку HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт.Среди прочих особенностей HONOR Magic V2 — два OLED-экрана с динамической частотой обновления 1-120 Гц (LTPO), отображением 1,07 млрд цветов, а также самой высокой на рынке ШИМ-частотой 3840 Гц. Пиковая яркость для внешнего экрана составляет 2500 нит, для внутреннего — 1600 нит. Оба поддерживают стандарт HDR 10+ и 100% цветовой гаммы DCI-P3.На задней панели расположены три камеры с основным сенсором на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхшириком на 50 Мп, а также перископом на 20 Мп с 2,5х-зумом. Разрешение двух селфи-камер — 16 Мп.HONOR Magic V2 можно будет приобрести с 20 февраля по цене 179 990 рублей, а до 31 марта покупатели получат скидку в 20 000 рублей и специальное сервисное предложение с бесплатной заменой внутреннего или внешнего экрана в течение 6 месяцев. Бонусом с 20 февраля по 26 февраля вы можете получить вдобавок планшет HONOR Pad X9 LTE с 4/128 ГБ памяти.