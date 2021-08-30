Apple Watch Series 7 получат обновленную библиотеку циферблатов. Компания создаст новые, чтобы они подходили увеличенным экранам смарт-часов. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.По имеющимся данным, в 2021 году экраны умных часов Apple будут увеличены с 40 и 44 мм до 41 и 45 мм соответственно. Пространства для контента соответственно станет больше.Также известно, что новых датчиков в Apple Watch Series 7 добавлять не планируется. В 2021 году компания сосредоточится на дизайне. Есть вероятность, что Series 7 также получат новые расцветки. Series 6 в 2020 году вышли в красном и синем цветах, которых не было раньше.Напомним, в 2020 году в Apple Watch Series 6 был добавлен датчик для измерения уровня кислорода в крови. В 2022 году есть вероятность, что часы смогут отображать уровень сахара в крови.