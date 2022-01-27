Сканером отпечатка пальцев или распознаванием лица уже вряд ли кого-то удивишь. Подобные технологии применяются повсеместно для определения личности пользователя. Но Apple решила заглянуть еще глубже.
Apple не скрывает, что пользуясь беспроводными наушниками AirPods в теории, злоумышленник может легко получить доступ к ценной информации на вашем устройстве. Любой может надеть их и попросить Siri прочитать ваши сообщения.
Чтобы такого не произошло, компания рассматривает возможность сканирования слухового прохода пользователя. Наушники будут работать по принципу гидролокатора, определяя уникальное строение уха хозяина. Если результаты не совпадают — AirPods просто не включатся, что обеспечит безопасность данных.
Альтернативным вариантом может стать ваше тело. AirPods могут использовать данные о передвижении iPhone или Apple Watch, что со временем сформирует характер походки, бега или темп шагов. Это станет ключом для подтверждения личности.
Однако, на данный момент все это остается на стадии запатентованной технологии. Apple имеет большой послужной список подобных идей и далеко не все из них воплотились в жизнь.
Ранее мы рассказывали, как Apple может превратить свой смартфон, в удобный платежный терминал.
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