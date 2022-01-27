Твиттер-аккаунт @LeaksApplePro показал то, что он выдаёт за скриншот iOS 16. До сих пор в сеть не утекали такие скриншоты, поскольку разработка iOS ведётся в режиме высочайшей засекреченности, да и это изображение может оказаться поддельным.
LeaksApplePro пишет, что на этой картинке изображены новые виджеты. Эти виджеты значительно крупнее тех, что есть в iOS сейчас, а внутри Apple они носят название InfoShack.
В InfoShack собрано несколько виджетов, как исключительно информационных, так и таких, с которыми можно взаимодействовать, не запуская приложения. Судя по скриншоту, сюда перенесены некоторые кнопки и настройки из «Пункта управления» (например, яркость экрана и фонарик).
Скорее всего, анонс iOS 16 состоится в начале июня во время начала ежегодной конференции для разработчиков WWDC. В последние годы из-за пандемии коронавируса это мероприятие проводится в виртуальном формате, то есть разработчики смотрят лекции в трансляции, а не в аудиториях внутри здания Apple.
На то, что этот скриншот может быть подделкой, указывает то, что иконки для этого виджета взяты не из iOS, а из macOS Monterey. Хотя, конечно же, есть вероятность, что Apple собирается использовать одни и те же иконки во всех своих операционных системах.
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LeaksApplePro пишет, что на этой картинке изображены новые виджеты. Эти виджеты значительно крупнее тех, что есть в iOS сейчас, а внутри Apple они носят название InfoShack.
В InfoShack собрано несколько виджетов, как исключительно информационных, так и таких, с которыми можно взаимодействовать, не запуская приложения. Судя по скриншоту, сюда перенесены некоторые кнопки и настройки из «Пункта управления» (например, яркость экрана и фонарик).
Скорее всего, анонс iOS 16 состоится в начале июня во время начала ежегодной конференции для разработчиков WWDC. В последние годы из-за пандемии коронавируса это мероприятие проводится в виртуальном формате, то есть разработчики смотрят лекции в трансляции, а не в аудиториях внутри здания Apple.
На то, что этот скриншот может быть подделкой, указывает то, что иконки для этого виджета взяты не из iOS, а из macOS Monterey. Хотя, конечно же, есть вероятность, что Apple собирается использовать одни и те же иконки во всех своих операционных системах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru