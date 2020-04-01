



С обновлением до iOS 13.4 пользователи iPhone заметили незадокументированную проблему. Они не могут дозваниваться по FaceTime обладателям iPhone и iPad со старыми версиями операционной системы.



Опытным путём было выяснено, что проблема затрагивает iOS 9.3.6 и более ранние версии iOS. На устройствах, которым недоступны более актуальные обновления, невозможно принимать входящие вызовы по FaceTime с гаджетов, обновившихся до iOS 13.4. Примечательно, что на них проходят звонки с устройств с более ранними версиями iOS, из чего можно сделать вывод, что это всего лишь баг, а не намеренное ограничение работоспособности iOS 9.



Проблема сохраняется в первой бета-версии iOS 13.4.5, но можно ожидать, что Apple устранит её с выпуском свежей тестовой сборки iOS. Конечно, есть вероятность, что это намеренное ухудшение работы старых версий iOS. Они уже не поддерживаются Apple, и очевидно, что компании хотелось бы перевести всех пользователей на новые устройства с более актуальной версией операционной системы.











