Apple собирается внедрить беспроводную зарядку в будущую линейку iPad Pro 2022 года. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9ro5Mac со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Ранее в сети уже появлялись слухи о возможном появлении беспроводной зарядки в iPad Pro. Однако главной помехой для этой инициативы служит алюминиевый корпус — как известно, в iPhone беспроводная зарядка появилась только после перехода компании на стеклянные задние крышки.
Инсайдеры делали предположение, что Apple сделает стеклянный iPad Pro с алюминиевой рамкой — теоретически это решает проблему и дает возможность встроить в планшет беспроводную зарядку. Однако появляется другая трудность: корпус iPad Pro может стать слишком хрупким. Ранее некоторые модели iPad уже были подвержены изгибам даже в алюминиевом корпусе (например, iPad Air 2, и ряд моделей Pro), а стеклянный был бы еще более хрупким.
Кажется, эту трудность можно обойти другим способом. Новый инсайд сообщает, что Apple может сохранить прочный алюминиевый корпус iPad Pro, а беспроводную зарядку разместить прямо за логотипом «яблока» на задней крышке планшета. Правда, само «яблоко» придется значительно увеличить в размерах — поскольку iPad Pro 2022 получит новейший стандарт MagSafe, который дебютировал в iPhone 12, то и размер «стыковочной площадки» необходимо будет сделать сопоставимым с радиусом зарядного коврика MagSafe.
Чтобы новая технология исправно работала, Apple может сделать логотип из стекла. Недостатком такого решения может стать слегка нелепый внешний вид огромного «яблока» сзади — с другой стороны, iPad Pro сами по себе являются довольно большими устройствами. Возможно, на них это не будет смотреться плохо.
Ранее мы рассказали о том, что Apple изменила свое решение касательно обновлений предыдущих версий iOS и больше не дает пользователям iOS 14 обновляться в пределах своей ОС.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Грудь?
Самый удобный формат.