iPad Pro


Apple собирается внедрить беспроводную зарядку в будущую линейку iPad Pro 2022 года. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9ro5Mac со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Ранее в сети уже появлялись слухи о возможном появлении беспроводной зарядки в iPad Pro. Однако главной помехой для этой инициативы служит алюминиевый корпус — как известно, в iPhone беспроводная зарядка появилась только после перехода компании на стеклянные задние крышки.

Инсайдеры делали предположение, что Apple сделает стеклянный iPad Pro с алюминиевой рамкой — теоретически это решает проблему и дает возможность встроить в планшет беспроводную зарядку. Однако появляется другая трудность: корпус iPad Pro может стать слишком хрупким. Ранее некоторые модели iPad уже были подвержены изгибам даже в алюминиевом корпусе (например, iPad Air 2, и ряд моделей Pro), а стеклянный был бы еще более хрупким. 

iPad Pro BIG APPLE

Кажется, эту трудность можно обойти другим способом. Новый инсайд сообщает, что Apple может сохранить прочный алюминиевый корпус iPad Pro, а беспроводную зарядку разместить прямо за логотипом «яблока» на задней крышке планшета. Правда, само «яблоко» придется значительно увеличить в размерах — поскольку iPad Pro 2022 получит новейший стандарт MagSafe, который дебютировал в iPhone 12, то и размер «стыковочной площадки» необходимо будет сделать сопоставимым с радиусом зарядного коврика MagSafe.

Чтобы новая технология исправно работала, Apple может сделать логотип из стекла. Недостатком такого решения может стать слегка нелепый внешний вид огромного «яблока» сзади — с другой стороны, iPad Pro сами по себе являются довольно большими устройствами. Возможно, на них это не будет смотреться плохо.

Ранее мы рассказали о том, что Apple изменила свое решение касательно обновлений предыдущих версий iOS и больше не дает пользователям iOS 14 обновляться в пределах своей ОС. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

Bloomberg: Apple откладывает выпуск AR/VR-гарнитуры. Вот причины Bloomberg: Apple откладывает выпуск AR/VR-гарнитуры. Вот причины

Названы улучшения, которые получат все модели iPhone 14 Названы улучшения, которые получат все модели iPhone 14

Новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Так смартфон выглядит гораздо лучше Новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Так смартфон выглядит гораздо лучше