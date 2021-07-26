



Китайская компания Ziguang разработала процессор H3C Engiant 800, отличительными особенностями которого является нереально большое количество вычислительных ядер. Он будет собран в Китае по 7-нанометровому техпроцессу.



В процессоре H3C Engiant 800 будет задействовано более 500 ядер (если точнее, до 512), количество транзисторов составит 40 миллиардов, что позволит чипу параллельно исполнять с высокой производительностью сотни задач. Предполагается, что он найдёт применение в телекоммуникационном оборудовании сетей связи пятого поколения.



Подробные технические характеристики и цена пока не раскрываются. Известно лишь, что Ziguang начнёт массовый выпуск H3 °C Engiant 800 в 2022 году, а партнёры компании получат тестовую версию чипа уже через несколько месяцев — до конца 2021 года.



Предыдущий процессор этого производителя, H3C Engiant 660, строился на 16-нанометровом техпроцессе и обладал 256 ядрами на 18 миллиардах транзисторов. Он применяется в телекоммуникационной технике нескольких китайских операторов связи.







