Apple iOS

«В нее внесут серьезные изменения». Какой будет iOS 16

Денис
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Инсайдер Bloomberg Марк Гурман предоставил отчет перед конференцией Apple WWDC, которая начнется 6 июня. В нем рассказано о векторе развития iOS 16. 

По имеющимся данным, Apple готовит нам радикальные изменения с точки зрения функциональности, но дизайн при этом останется прежним. Сама система будет очень похожа на iOS 15.

Гурман говорит, что «в нее внесут серьезные изменения». Они включат в себя «новые способы взаимодействия с интерфейсом и несколько новых фирменных приложений от Apple». Что именно изменится, Гурман не говорит. 

Инсайдер добавляет, что наряду с iOS радикальные изменения будут внесены в watchOS 9. Ранее появились слухи о том, что обновленная операционная система для часов будет включать в себя всегда доступный режим низкого энергопотребления, совершенствование уже имеющихся функций мерцательной аритмии, а также дополнительные типы тренировок и показатели бега. 
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Комментарии

+59
araik313
Редизайн надо, а то так уже надоел однообразный дизайн iOS, это же Apple, дизайн должен быть превыше всего.
15 мая 2022 в 21:47
#
iProJora
+236
iProJora araik313
Ясно же написал Денис, что изменений не будет.
15 мая 2022 в 21:49
#
+4295
Carter_Mayers araik313
Со времён iPhone 2G уже было много различных дизайнов и редизайнов. Рано или поздно это конечно случится, но срок ещё не пришёл, главное чтобы автономка не страдала, в остальном всё работает более чем хорошо, даже на устаревших устройствах
15 мая 2022 в 21:54
#
–472
n0mer Carter_Mayers
Интерфейс у эппл великолепен, но меняли они его не много раз, а два раза. А работает все быстро потому что айфон примитивен как колесо.
Вчера в 18:28
#
iProJora
+236
iProJora
Денис ты стал вторым Кузнецовым.
15 мая 2022 в 21:48
#
+11
bagdan1978
Необходимо внедрить новый раздел чистка кэша.
15 мая 2022 в 22:13
#
+416
law bagdan1978
Обеими руками за! Особенно ждут : ватсап, вк, инс,
15 мая 2022 в 22:14
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. law
Ну допустим Vk чистит сам, в What’s App вроде кэша нет, но безумно занимает много места и резервная копия и оригинал, а вот Instа это дичь, и ведь никак, кроме как снести, не решается эта проблема
Ах да, системные файлы и файлы iOs 😁😁😁
Вчера в 22:02
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R.
Разработчики приложения, у Вас пунктик на Instаgram?!
Не в первый раз уже замечаю 🤔🤔🤔
Вчера в 22:03
#
Александр Пешкичев
+16
Александр Пешкичев bagdan1978
Аахах, функция только для нового incredible beautiful iPhone 15 ProGiperMax, через лет 5. Ну или насильно заставить всех покупать хранилище для кэша.
16 мая 2022 в 09:23
#
tellurian
+3680
tellurian
Главное не перемудрить.
15 мая 2022 в 22:37
#
+44
Newcomer
Отличная новость о которой ничего не известно!
15 мая 2022 в 23:06
#
Seagull
–878
Seagull
Очередные 500 изменений и улучшений, которые нафиг никому не нужны
15 мая 2022 в 23:49
#
SithV
+1533
SithV
Главный вопрос.. будут ли новые Эмоджи?!!!!
16 мая 2022 в 00:34
#
+5
iVx4JfRk SithV
Так эмодзи не Apple внедряет, а Unicode. Они одинаковые на всех платформах.
16 мая 2022 в 03:17
#
–472
n0mer iVx4JfRk
Зато анонсируют на своих великих презентациях аки грандиозный вклад в технологии и развитие своей иос.
Вчера в 18:29
#