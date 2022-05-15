+59
«В нее внесут серьезные изменения». Какой будет iOS 16
Денис Марков —
Инсайдер Bloomberg Марк Гурман предоставил отчет перед конференцией Apple WWDC, которая начнется 6 июня. В нем рассказано о векторе развития iOS 16.
По имеющимся данным, Apple готовит нам радикальные изменения с точки зрения функциональности, но дизайн при этом останется прежним. Сама система будет очень похожа на iOS 15.
Гурман говорит, что «в нее внесут серьезные изменения». Они включат в себя «новые способы взаимодействия с интерфейсом и несколько новых фирменных приложений от Apple». Что именно изменится, Гурман не говорит.
Инсайдер добавляет, что наряду с iOS радикальные изменения будут внесены в watchOS 9. Ранее появились слухи о том, что обновленная операционная система для часов будет включать в себя всегда доступный режим низкого энергопотребления, совершенствование уже имеющихся функций мерцательной аритмии, а также дополнительные типы тренировок и показатели бега.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+4295
Со времён iPhone 2G уже было много различных дизайнов и редизайнов. Рано или поздно это конечно случится, но срок ещё не пришёл, главное чтобы автономка не страдала, в остальном всё работает более чем хорошо, даже на устаревших устройствах
15 мая 2022 в 21:54
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–472
Интерфейс у эппл великолепен, но меняли они его не много раз, а два раза. А работает все быстро потому что айфон примитивен как колесо.
Вчера в 18:28
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Простите — третьим
15 мая 2022 в 22:23
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+11
Необходимо внедрить новый раздел чистка кэша.
15 мая 2022 в 22:13
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+416
Обеими руками за! Особенно ждут : ватсап, вк, инс,
15 мая 2022 в 22:14
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Ну допустим Vk чистит сам, в What’s App вроде кэша нет, но безумно занимает много места и резервная копия и оригинал, а вот Instа это дичь, и ведь никак, кроме как снести, не решается эта проблема
Ах да, системные файлы и файлы iOs 😁😁😁
Ах да, системные файлы и файлы iOs 😁😁😁
Вчера в 22:02
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Разработчики приложения, у Вас пунктик на Instаgram?!
Не в первый раз уже замечаю 🤔🤔🤔
Не в первый раз уже замечаю 🤔🤔🤔
Вчера в 22:03
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Аахах, функция только для нового incredible beautiful iPhone 15 ProGiperMax, через лет 5. Ну или насильно заставить всех покупать хранилище для кэша.
16 мая 2022 в 09:23
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