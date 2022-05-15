«В нее внесут серьезные изменения». Какой будет iOS 16

Инсайдер Bloomberg Марк Гурман предоставил отчет перед конференцией Apple WWDC, которая начнется 6 июня. В нем рассказано о векторе развития iOS 16.По имеющимся данным, Apple готовит нам радикальные изменения с точки зрения функциональности, но дизайн при этом останется прежним. Сама система будет очень похожа на iOS 15.Гурман говорит, что «в нее внесут серьезные изменения». Они включат в себя «новые способы взаимодействия с интерфейсом и несколько новых фирменных приложений от Apple». Что именно изменится, Гурман не говорит.Инсайдер добавляет, что наряду с iOS радикальные изменения будут внесены в watchOS 9. Ранее появились слухи о том, что обновленная операционная система для часов будет включать в себя всегда доступный режим низкого энергопотребления, совершенствование уже имеющихся функций мерцательной аритмии, а также дополнительные типы тренировок и показатели бега.