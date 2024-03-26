Илона Маска уличили в продаже спутникового интернета на чёрном рынке

Как выяснил Bloomberg, принадлежащая Илону Маску компания SpaceX продаёт комплекты интернет-оборудования Starlink лицам, которые в дальнейшем используют их нелегально. Это оборудование приобретается и активируется в тех странах, где спутниковый интернет Starlink доступен официально, а затем технику вывозят в соседние государства, в которых SpaceX формально не оказывает услуги.
Журналисты выявили множество примеров незаконной продажи оборудования Starlink и узнали, что оно используется на территории стран, где происходят военные столкновения (в частности, в Африке). В даркнете опубликованы объявления о продаже этих устройств с наценкой в несколько раз, при этом продавцы отдельно предлагают услуги по его настройке. При этом лица, незаконно использующие спутниковый интернет Starlink, через посредников оплачивают услуги компании SpaceX, благодаря чему она зарабатывает на них.
Не исключено, что власти США потребуют от SpaceX и лично Илона Маска прекратить эту практику и, к примеру, внедрить систему, которая будет отслеживать, на территории какой страны используется спутниковый интернет Starlink. В ином случае компании могут грозить запретительные меры — например, ограничение запуска спутников.
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