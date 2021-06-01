



Компания Apple запустила в России продажу геометок AirTag. Этот аксессуар может использоваться для поиска предмета, к которому он прикреплен, причём точность определения местоположения очень высокая — с погрешностью до сантиметра. Один AirTag продаётся в российском интернет-магазине Apple за 2990 рублей, а комплект из четырёх геометок можно приобрести за 9990 рублей. Бесплатно доступна услуга по нанесению гравировки не более чем из четырёх символов (буквы, цифры или эмодзи). Доставка по России бесплатная.





AirTag защищён от воды по стандарту IP67. В метке используется чип U1, задействующий технологию Ultra-Wide Band для точного определения метки в пространстве. Радиус поиска — до 80 метров. Стандартной батареи хватает приблизительно на год работы.



На сайте Apple также продаются различные аксессуары для AirTag — брелки, подвески и прочее. Некоторые из них стоят в разы дороже самой метки. Первые обладатели AirTag отмечают, что метка нормально функционирует в России, хотя чип U1 должен быть отключен, поскольку у Apple нет разрешения на используемый им частотный диапазон.



Определить местоположение AirTag можно с помощью приложения «Локатор» на iPhone, причём метка фиксируется не только смартфоном своего обладателя, но и чужими устройствами. Благодаря этой незадокументированной особенности можно, к примеру, отследить весь путь следования посылки.







