





Компания Casio анонсировала перевыпуск обновлённой модели часов CA-53W. Они известны прежде всего из-за того, что их носил герой Роуэна Аткинсона в сериале «Мистер Бин», а также Уолтер Уайт из «Во все тяжкие». Ту же модель по ошибке приписывают Марти Макфлаю из трилогии «Назад в будущее», но на самом деле у него была другая, более ранняя — CA-50.





Новая модель называется CA-53WF, у неё электронный циферблат, на котором отображается время и день недели, а ниже размещены кнопки калькулятора для быстрых вычислений. Из дополнительных возможностей — подсветка, будильник, секундомер, мировое время и календарь. Корпус часов пластиковый, ремешок сделан из гипоаллергенного полимера.







Модель CA-53WF продаётся в России на официальном сайте Casio за 3990 рублей. Изначально часы назывались CA-53W, они производились с 1984 года и выпускались исключительно в чёрном цвете. Теперь они доступны ещё в нескольких расцветках — синей, белой, бордовой и хаки.







