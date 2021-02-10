













Компания Xiaomi привезла в Россию новые смарт-часы. Модель называется Xiaomi Mi Watch Lite и стоит относительно недорого, хотя и предлагает все привычные для таких устройств возможности.В Xiaomi Mi Watch Lite используется цветной сенсорный экран прямоугольной формы диагональю 1,4 дюйма с разрешением 230×230 пикселей и автоматической регулировкой яркости в зависимости от внешнего освещения. Часы защищены от воды по стандарту 5 ATM и поддерживают круглосуточное измерение пульса, мониторинг сна, 11 режимов тренировок, отслеживание передвижения с помощью модулей GPS и ГЛОНАСС, показ погоды и уведомлений со смартфона, управление музыкой и камерой. Они также могут измерять уровень стресса и помогают проводить дыхательные упражнения для нормализации физического состояния. Менять циферблаты, настраивать часы и просматривать наглядную статистику собранных данных можно в мобильном приложении Mi Fit.Время автономной работы Xiaomi Mi Watch Lite зависит от режимов работы и интенсивности использования. Например, с постоянно работающим пульсометром они продержатся 9 дней, а с включенным GPS-модулем во время пробежки или прогулки всего 10 часов.С 11 февраля можно будет оформить предзаказ на Xiaomi Mi Watch Lite по цене 4 490 рублей. Открытые продажи начнутся спустя неделю, 18 февраля. В наличии будут часы с корпусами белого, синего и чёрного цвета и ремешками пяти разных цветов.