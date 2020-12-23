





Компания Motorola привезла в Россию складной смартфон razr 5G. Он начал продаваться эксклюзивно в «Связном» за 119 990 рублей.Первая партия устройств была раскуплена по предзаказу за пять дней (сколько устройств продано, не уточняется). Покупатели уже получили смартфоны, сейчас их нет в наличии, но в скором времени ожидается привоз второй партии.Motorola Razr 5G получил процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, аккумулятор ёмкостью 2510 мАч и поддержку 15-ваттной зарядки. На внешней части корпуса размещён экран диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800×600 пикселей, на котором можно отвечать на сообщения, запускать навигацию или плеер, работать с мессенджерами и другими приложениями. Смартфон поддерживает связь в сетях 5G.Внутри установлен складной экран с гибкой pOLED-матрицей диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2142×876 пикселей. Motorola Razr 5G сохранил узнаваемый дизайн линейки Razr, выпущенной впервые ещё в начале нулевых. В сложенном состоянии смартфон выглядит крайне миниатюрно, а в раскрытом у него довольно большой экран.Основной камере достался 48-мегапиксельный модуль сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1 со светосилой f/1.7, лазерным автофокусом и четырьмя микрофонами для захвата объёмного звука при записи видео. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Смартфон двухсимочный и работает на Android 10. По словам Motorola, экран выдержит более 200 тысяч циклов сгибания и разгибания, чего хватит минимум на 5 лет использования, если открывать смартфон по сто раз в день.