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В России появятся элитные автомобили из Индии и Ирана
Александр Кузнецов —
Индийские автоконцерны Mahindra и Tata изъявили желание зайти на российский рынок. Они планируют поставлять к нам автомобили Mahindra XUV300, Mahindra XUV700, Mahindra Thar, Tata Punch и Tata Harriet.
Tata Motors владеет правами на использование брендов Jaguar и Land Rover, поэтому есть вероятность, что в Россию из Индии будут завозиться и эти марки. Кроме того, Mahindra и Tata могут рассчитывать на то, что российские власти договорятся с ними о производстве автомобилей на расположенных в России заводах европейских и американских компаний, покинувших нашу страну.
Автомобили Mahindra и Tata отличаются более низкой ценой, чем у аналогов всемирно известных брендов, но с учётом параметров их всё ещё можно считать относительно элитными. Впрочем, индийцам придётся модернизировать производство специально для климатических особенностей России. Дело в том, что сейчас они собирают автомобили для себя, а поскольку в Индии не бывает холодов, двигатели, аккумуляторы и другие компоненты Mahindra и Tata не защищены от низкой температуры. В моделях, предназначенных для России, придётся предусмотреть такую защиту, иначе их будет невозможно использовать в холодное время года.
Также известно, что поставками автомобилей в Россию заинтересовались автоконцерны из Ирана. Они готовы производить машины под планируемыми к возрождению марками «Москвич», «Победа» и «Волга», а также собирать на российских заводах автомобили с наклейками Renault, Peugeot, Citroen и Mercedes — лицензии на использование этих брендов есть у иранской госкомпании Khodro.
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Комментарии
+4376
Элитные авто и Индия с Ираном, звучит примерно так же как и люксовые китайские авто😹
2 часа назад в 13:23
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О эксперт подошел. )
2 часа назад в 13:25
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