









Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала продажи планшетов в России в 2020 году. Объём рынка достиг 2,5 млн штук и 41,4 млрд рублей, что превышает показатели 2019 года в штуках и деньгах на 4% и 26% соответственно. Эта категория впервые с 2014 года показала рост в количественном выражении.Планшеты стали одними наиболее востребованных товаров в 2020 году, россияне выбирали эти устройства в качестве дополнительного экрана для дистанционной работы, учебных задач, просмотра видео, общения и мобильных игр. Средний чек по итогам года увеличился на 20% до 16,5 тысяч рублей, на что повлиял повышенный интерес к среднему и верхнему ценовым диапазонам. Многие пользователи хотят получить устройство с качественным экраном, высокой производительностью, широкими возможностями и поддержкой аксессуаров (например, клавиатуры и стилуса).В топ-3 по штучным продажам планшетов в России вошли Huawei, Samsung и Apple. Компания Apple осталась на первом месте по выручке. Самыми продаваемыми моделями стали Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019), Huawei MediaPad T3 10, Huawei MediaPad T3 8.0, Apple iPad 10.2» Wi-Fi (2019).Модели с диагональю экрана более 10 дюймов впервые достигли половины штучных продаж, тогда как пять лет назад они занимали только 20%. В деньгах на них приходится три четверти рынка. Спрос на планшеты с диагональю до 7 дюймов продолжает снижаться (с трети продаж в 2019 до четверти в 2020). Очевидным образом на это влияет появление огромного числа смартфонов с экраном от 6 до 7 дюймов. Сегмент планшетов с экранами 7-8 дюймов становится скорее нишевым и востребован как девайс для задач, не требующих высокой производительности: первое устройств для детей, для использования в качестве навигатора, помощника для продавца, курьера, работника склада.Смартфоны с большими экранами, как правило, производительнее и функциональнее большинства планшетов, а их доля в штуках за год достигла 70% от всех продаваемых смартфонов. Так, наиболее популярная в 2020 году в России модель Samsung Galaxy A51 оснащена экраном 6,5 дюймов.Среди ценовых сегментов спрос снизился только на модели до 7 тысяч рублей. Спрос на более дорогие модели способствует повышенной динамике планшетов с объёмом встроенной памяти от 32 Гб, на которые пришлось 55% рынка в количественном выражении, а также увеличению доли до 50% устройств с поддержкой стандарта связи 4G (четверть проданных девайсов поддерживают подключение к интернету только по Wi-Fi).