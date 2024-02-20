В России стартовали предзаказы на смартфон HONOR X9b со сверхпрочным экраном

Бренд HONOR объявил о скором начале продаж нового смартфона HONOR X9b в России. Девайс может похвастаться сверхпрочным экраном HONOR Ultra-Bounce, а также сертификацией SGS по устойчивости к падениям по 10 сторонам.HONOR X9b получил изогнутый OLED-экран с разрешением 1.5K, ШИМ-затемнением 1920 Гц и фирменной технологией защиты зрения с «Динамической яркостью» и «Циркадным ночным экраном». За производительность отвечает 4-нм чип Snapdragon 6 Gen 1 с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Также в смартфоне предусмотрена возможность виртуального расширения оперативки еще на 8 ГБ за счет накопителя.Среди прочих особенностей — батарея емкостью 5800 мА·ч, которая может проработать до 3 дней без подзарядки.HONOR X9b уже доступен для предзаказа в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 32 990 за версию 8/256 ГБ и 34 990 — за 12/256 ГБ. До 26 февраля покупатели могут получить скидку в 2000 рублей и смарт-часы HONOR CHOICE Watch в подарок.