Видеокарты начального уровня: $159 → $496

Видеокарты среднего уровня: $322 → $809

Видеокарты высокого уровня: $509 → $1358

Видеокарты для рабочих станций: $429 → $2153







Компания Jon Peddie Research проанализировала цены на компьютерные комплектующие и пришла к выводу, что за последние три года цены на видеокарты увеличились в 3-4 раза. Рост цен затронул модели во всех ценовых сегментах (нижнем, среднем и высоком), но заметнее всего подорожали самые высокопроизводительные видеокарты для рабочих станций.На этом графике наглядно показана, как дорожали карты в разных категориях. Средние цены во втором квартале 2018 года против актуальных цен:Примечательно, что в выбранный период было время, когда цены на видеокарты снижались, а в конце 2020 и начале 2021 года они резко устремились вверх. Этому способствовал высокий спрос на видеокарты со стороны майнеров из-за роста курса популярных криптовалют, а также дефицит, вызванный нехваткой микросхем из-за производственных проблем в странах Азии. Также можно заметить, что чем производительнее карты, тем сильнее они подорожали.По оценке аналитиков, рост цен продолжится дальше в 2021 году: карты с чипами памяти GDDR6 уже прибавили в цене за последние месяцы на 25%, а третьем квартале они станут дороже ещё примерно на 10%. Многие топовые видеокарты сейчас почти невозможно купить в магазинах — они моментально сметаются перекупами и выставляются на вторичном рынке с наценкой в несколько раз.