





Обладатели смартфонов линейки Galaxy S20 подали в США коллективный иск на компанию Samsung. Они обвинили производителя в сокрытии производственного дефекта.Истцы утверждают, что все модели Galaxy S20 (в том числе Ultra и FE) подвержены поломке стекла, закрывающего камеру. Стекло может треснуть без какого-либо внешнего воздействия — вероятно, из-за того, что с внутренней стороны на него оказывается чрезмерное давление.Samsung отказывается признавать такую поломку браком, покрываемым гарантийными обязательствами, хотя сотрудникам компании якобы известно о масштабах проблемы. Пользователям приходится платить примерно по 400 долларов за ремонт, но через какое-то время стекло снова самопроизвольно ломается.Истцы требуют от Samsung компенсацию, размер которой пока не определён. К иску могут присоединиться любые обладатели смартфонов из линейки Galaxy S20 в США, взысканные средства будут распределены между ними за вычетом расходов на юристов. Не исключено, что для получения выплату нужно будет соблюсти определённые условия — например, доказать обращение в сервисный центр за заменой стекла или отказ в гарантийном обслуживании со стороны Samsung. И конечно же, нет никакой гарантии, что Samsung проиграет этот иск или что компенсация полностью покроет расходы на ремонт.