Компания Qualcomm в партнёрстве с ASUS выпустила устройство, которое называется Smartphone for Snapdragon Insiders. По сути это референсный смартфон, который полностью раскрывает возможности и потенциал платформы Snapdragon, но, в отличие от предыдущих гаджетов этой серии, он будет продаваться открыто всем желающим.
Судя по дизайну, основой для этого смартфона послужила модель ASUS ROG Phone 5, хотя начинка у него другая. В Smartphone for Snapdragon Insiders установлен процессор Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом Snapdragon X60, AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2448×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, 512-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 65-ватнной зарядки через порт USB Type-C.
Фронтальная камера размещена над экраном, её разрешение составляет 24 Мп. Основная камера тройная: главный модуль Sony IMX686 на 64 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней части корпуса.
Этот смартфон будет продаваться через фирменные магазины ASUS в Китае, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее и Индии приблизительно за 1500 долларов. Покупатели получат в нагрузку ещё один эксклюзив от Qualcomm — TWS-наушники Master & Dynamic (MW0851) с поддержкой беспроводного звука без потери качества в формате 24 бит 96 кГц.
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