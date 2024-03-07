Вышли обновления tvOS и HomePod 17.4 и visionOS 1.1

Сегодня, 7 марта, компания Apple выпустила свежие обновления для tvOS и HomePod 17.4 и visionOS 1.1.
Помимо исправлений ошибок, в прошивке tvOS 17.4 не было замечено крупных изменений.
С обновлением HomePod 17.4 Siri может узнать, какой мультимедийный сервис предпочитает пользователь, избавляя от необходимости устанавливать стороннее приложение по умолчанию или проговаривать название сервиса при обращении к голосовому помощнику.
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В visionOS 1.1 улучшили внешний вид цифровых аватаров, улучшили позиционирование курсора виртуальной клавиатуры и устранили ошибки с подключением и обнаружением виртуального дисплея.