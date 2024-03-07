Вышли обновления tvOS и HomePod 17.4 и visionOS 1.1

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Сегодня, 7 марта, компания Apple выпустила свежие обновления для tvOS и HomePod 17.4 и visionOS 1.1.Помимо исправлений ошибок, в прошивке tvOS 17.4 не было замечено крупных изменений.С обновлением HomePod 17.4 Siri может узнать, какой мультимедийный сервис предпочитает пользователь, избавляя от необходимости устанавливать стороннее приложение по умолчанию или проговаривать название сервиса при обращении к голосовому помощнику.В visionOS 1.1 улучшили внешний вид цифровых аватаров, улучшили позиционирование курсора виртуальной клавиатуры и устранили ошибки с подключением и обнаружением виртуального дисплея.