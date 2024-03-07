Вышли обновления macOS Sonoma 14.4 и watchOS 10.4. Что нового?

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Сегодня, 7 марта, компания Apple выпустила четвертое крупное обновление операционной системы macOS Sonoma и watchOS.В macOS Sonoma 14.4 появились новые эмодзи. Теперь текст подкаста расшифровывается полностью, перейти к выбранному участку для прослушивания можно кликнув по выбранной фразе. Также добавлены настройки контрастности текста и размера шрифта.Приложение «Сообщения для бизнеса» позволяют получать уведомления, на которые вы подписались. Например, статус заказа, уведомления о рейсах или предупреждения о мошенничестве. В Safari добавлена возможность отображать только значки для веб-сайтов.Помимо набора эмодзи в watchOS 10.4 появилась возможность развернуть уведомление целиком по двойному тапу. Для оплаты с Apple Pay при включенной функции «Подтверждение с AssistiveTouch» теперь будет требоваться код‑пароль. Для повышения безопасности транзакций их больше нельзя подтверждать двойным нажатием боковой кнопки. Также устранена проблема ложных касаний дисплея и ошибка в синхронизации контактов.Apple сообщает, что некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.