Вышли обновления macOS Sonoma 14.4 и watchOS 10.4. Что нового?

Артем
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Сегодня, 7 марта, компания Apple выпустила четвертое крупное обновление операционной системы macOS Sonoma и watchOS.

В macOS Sonoma 14.4 появились новые эмодзи. Теперь текст подкаста расшифровывается полностью, перейти к выбранному участку для прослушивания можно кликнув по выбранной фразе. Также добавлены настройки контрастности текста и размера шрифта. 

Приложение «Сообщения для бизнеса» позволяют получать уведомления, на которые вы подписались. Например, статус заказа, уведомления о рейсах или предупреждения о мошенничестве. В Safari добавлена возможность отображать только значки для веб-сайтов.

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Помимо набора эмодзи в watchOS 10.4 появилась возможность развернуть уведомление целиком по двойному тапу. Для оплаты с Apple Pay при включенной функции «Подтверждение с AssistiveTouch» теперь будет требоваться код‑пароль. Для повышения безопасности транзакций их больше нельзя подтверждать двойным нажатием боковой кнопки. Также устранена проблема ложных касаний дисплея и ошибка в синхронизации контактов.

Apple сообщает, что некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+793
Eredy
Не И, а вот еще перечень обновлений:

watchOS 10.4 (21T216)
• visionOS 1.1 (21O211)
• tvOS 17.4 (21L227)
• HomePod Software 17.4 (21L227)
• macOS Monterey 12.7.4 (21H1123)
• macOS Ventura 13.6.5 (22G621)
2 часа назад в 23:12
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+793
Eredy
В добавок раз пишите про обновления и нововведения, то извольте писать плотностью:
ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ЧАСОВ

Включив настройку «Раскрытие уведомления касанием», теперь можно раскрывать уведомления двойным смыканием пальцев.
Для оплаты с Apple Pay при включенной функции «Подтверждение с AssistiveTouch» теперь будет требоваться код‑пароль. Для повышения безопасности транзакций их больше нельзя подтверждать двойным нажатием боковой кнопки.
Устранена проблема, из‑за которой устройства могли отвечать на фантомные касания дисплея.
Исправлена ошибка, из‑за которой список контактов мог не синхронизироваться с Apple Watch у некоторых пользователей.
2 часа назад в 23:13
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