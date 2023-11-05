Вышли первые обзоры PlayStation 5 Slim. Греется сильнее оригинальной и ощущается китайской подделкой

В преддверии скорого старта продаж уменьшенных версий PlayStation 5 некоторые западные YouTube-блогеры поделились первыми обзорами новых консолей Sony.Ролики с впечатлениями от «похудевшей» PlayStation 5 со съёмным приводом уже вышли на каналах Linus Tech Tips и Dave2D. Из основых изменений Лайнус и Дэйв выделили меньший размер и вес, отсутствие вертикальной подставки в форме диска в комплекте (продаётся отдельно за $30), два порта USB-C спереди, разделённые напополам боковые глянцевые панели. Зато теперь Sony заботливо кладёт в коробку два пластиковых зубчика, чтобы можно было положить приставку горизонтально.Из плюсов — возможность подключения и отключения съёмного оптического привода без отвёрток и других инструментов, а также увеличенный с 825 ГБ до 1 ТБ накопитель. В противовес этому выступает необходимость подключения к интернету для первой активации привода, «улучшенная» система охлаждения и материнская плата, из-за которой PS5 Slim греется сильнее оригинальной. Вряд ли такое понравится игрунам, которые и без этого сталкивались с перегревом некоторых ревизий большой PS5.Напомним, в продажу PlayStation 5 «полуслим» поступит с 10 ноября по цене от $449 и $499 за версию Digital и с приводом, соответственно. Вместе с этим японкская корпорация снимет с продажи первое поколение PS5 («фатки»).