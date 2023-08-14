Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro

Первая портативная консоль Sony PlayStation Portable, вышедшая в далёком 2004 году, стала абсолютным хитом среди любителей игр и произвела революцию в сфере карманного гейминга.
С релизом PlayStation 5 в 2020 году в сети появилась информация, что компания готовит новую портативку, но недавняя демонстрация огорчила большую часть фанатов платформы. Преемником легендарной PSP стал планшет на Android с прикрученным геймпадом DualSense. Более того, Project Q Lite даже не может самостоятельно запускать игры, а всего лишь стримит их по сети с вашей PS5.
Теперь дизайнер-энтузиаст Тиаго Гуларт (Thiago Goulart) показал, какую портативку от Sony мы все ждали.
На представленных рендерах мы видим некий гибрид Steam Deck и PSP. Концепт получил стандартное расположение кнопок и стиков, а также эргономичную форму для долгих игровых сессий.