Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro

Фархад
PSP Pro

Первая портативная консоль Sony PlayStation Portable, вышедшая в далёком 2004 году, стала абсолютным хитом среди любителей игр и произвела революцию в сфере карманного гейминга.

С релизом PlayStation 5 в 2020 году в сети появилась информация, что компания готовит новую портативку, но недавняя демонстрация огорчила большую часть фанатов платформы. Преемником легендарной PSP стал планшет на Android с прикрученным геймпадом DualSense. Более того, Project Q Lite даже не может самостоятельно запускать игры, а всего лишь стримит их по сети с вашей PS5.

Теперь дизайнер-энтузиаст Тиаго Гуларт (Thiago Goulart) показал, какую портативку от Sony мы все ждали.



На представленных рендерах мы видим некий гибрид Steam Deck и PSP. Концепт получил стандартное расположение кнопок и стиков, а также эргономичную форму для долгих игровых сессий.
PSP Pro
PSP Pro
PSP Pro
PSP Pro
Возможно, руководство Sony всё-таки прислушается к геймерам и когда-нибудь выпустит настоящего преемника PSP, который сможет запускать игры хотя бы уровня PS4. Тем более те же Steam Deck и Asus ROG Ally (обзор можно почитать тут) уже доказали, что портативные консоли вполне способны запускать тяжёлые проекты уровня Cyberpunk 2077.
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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+4964
tellurian
Рамки как айфона и кнопки как у соньки.
Гибрид айфона и приставки. Имхо
Сегодня в 11:05
#
+721
Paspartu tellurian
К чему эти разгадки?
Сегодня в 12:33
#
tellurian
+4964
tellurian Paspartu
Это наблюдения о концепте и что сделал человек.
Сегодня в 13:28
#
+128
acinatnas
В свое время они положили болт на ПСП. Теперь как-то стрёмно покупать те же грабли. Сколько продержится её поддержка ?
Сегодня в 12:01
#
Mers
+4566
Mers
Это вообще не стиль ни PSP, ни PS5. Это 🎩 какая-то, несуразная. Еще и цвет🤢
2 часа назад в 15:22
#