Xiaomi и Honor полноценно вернутся в Россию

Александр



По данным «Известий», компании Xiaomi и Honor начали поиск и набор сотрудников в России. Они разместили объявления о работе персонала и ищут специалистов по логистике, дистрибуции и маркетингу. Вакансии стали появляться в конце декабря и январе.

Xiaomi и Honor фактически не уходили с российского рынка, однако сильно сократили своё присутствие — в частности, перестали поставлять смартфоны и другие устройства напрямую, а также открыто рекламировать их. Товары ввозились методом параллельного импорта, а маркетинг у блогеров и в СМИ был в основном скрытым — без указания того, что устройства официально завозятся в Россию.

Как полагают эксперты, найм новых сотрудников свидетельствует о предстоящих изменениях в стратегии компаний. Скорее всего, Xiaomi и Honor возобновят официальные поставки устройств и будут в полную силу рекламировать их, не скрывая своё присутствие на российском рынке.

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