Компания Xiaomi представила смартфон Mi 10S. Хотя он и уступает свежей топовой модели Mi 11, его можно считать «наследником» прошлогоднего флагмана Mi 10.
Xiaomi Mi 10S получил процессор Snapdragon 870, который менее производителен, чем Snapdragon 888, но шустрее, чем Snapdragon 865, до сих пор использующийся во многих свежих флагманах. Чип остужается с помощью системы жидкостного охлаждения.
В новинке используется слегка загнутый по бокам AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и защитой стеклом Gorilla пятого поколения.
Фронтальная камера 20-мегапиксельная, она размещена в небольшом круглом вырезе. В основной камере четыре сенсора: главный 108-мегапиксельный датчик дополнен 13-мегапиксельным ультрашириком и двумя двухмегапиксельными сенсорами (макро и датчик глубины), которые выполняют скорее декоративную роль, нежели реально пригодятся при съёмке.
Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, в накопителе может быть 128 или 256 ГБ, его можно увеличить с помощью карты памяти. В наличии поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, ИК-порт для управления бытовой техникой и NFC-модуль для бесконтактных платежей.
Смартфон двухсимочный и работает на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. Он выпущен в чёрной, белой и синей расцветке и появится в продаже в Китае с 12 марта. О доступности в других странах пока не сообщается.
Цены в Китае:
- 8 + 128 ГБ — 3299 (примерно 37 500 р.)
- 8 + 256 ГБ — 3499 (примерно 40 000 р.)
- 12 + 256 ГБ — 3799 (примерно 43 200 р.)
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