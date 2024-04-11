Xiaomi установила HyperOS на самый неожиданный девайс



Компания Xiaomi представила водонагреватель под управлением HyperOS. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, устройство называется Mijia 60L N1 — это домашний бойлер для нагрева воды емкостью 60 литров, как можно понять из названия. Устройство предлагает несколько «умных» функций, например, быстрый нагрев и интеллектуальное подключение. Максимальная мощность нагревательного элемента составляет 3300 Вт, но бойлер умеет сам регулировать её в диапазоне 2200 — 3300 Вт, подстраивая подачу горячей воды для определенного количества людей в семье.







Фото: Xiaomi



«Водогрейка» подключается к сети HyperOS Connect, а значит её работой можно управлять со смартфона, в том числе задавать работу по времени. Например, можно настроить бойлер на нагрев в период дня, когда тарифы на электроэнергию ниже. А еще Xiaomi обещает подачу горячей воды в течение 90 минут благодаря «умному» подогреву.



Mijia 60L N1 будет продаваться за 1099 юаней, что составляет около 14 тысяч рублей по курсу. «Водогрейка» подключается к сети HyperOS Connect, а значит её работой можно управлять со смартфона, в том числе задавать работу по времени. Например, можно настроить бойлер на нагрев в период дня, когда тарифы на электроэнергию ниже. А еще Xiaomi обещает подачу горячей воды в течение 90 минут благодаря «умному» подогреву.Mijia 60L N1 будет продаваться за 1099 юаней, что составляет около 14 тысяч рублей по курсу.