Xiaomi установила HyperOS на самый неожиданный девайс

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi представила водонагреватель под управлением HyperOS. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, устройство называется Mijia 60L N1 — это домашний бойлер для нагрева воды емкостью 60 литров, как можно понять из названия. Устройство предлагает несколько «умных» функций, например, быстрый нагрев и интеллектуальное подключение. Максимальная мощность нагревательного элемента составляет 3300 Вт, но бойлер умеет сам регулировать её в диапазоне 2200 — 3300 Вт, подстраивая подачу горячей воды для определенного количества людей в семье.

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Xiaomi
Фото: Xiaomi

«Водогрейка» подключается к сети HyperOS Connect, а значит её работой можно управлять со смартфона, в том числе задавать работу по времени. Например, можно настроить бойлер на нагрев в период дня, когда тарифы на электроэнергию ниже. А еще Xiaomi обещает подачу горячей воды в течение 90 минут благодаря «умному» подогреву.

Mijia 60L N1 будет продаваться за 1099 юаней, что составляет около 14 тысяч рублей по курсу. 

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Источник:
Gizmochina
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