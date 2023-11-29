Xiaomi выпустила недорогие смарт-часы Redmi Watch 4 и TWS-наушники Redmi Buds 5 Pro

Фархад
Redmi

Вслед за смартфонами серии Redmi K70 компания Xiaomi представила новые носимые устройства — беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro и смарт-часы Redmi Watch 4.

Умные часы Redmi Watch 4 впервые в истории суббренда получили металлический корпус. В них установлен большой 1,96-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390 x 450 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Также в гаджете есть функция Always-On Display.

Redmi

Это также первые часы Redmi с влагозащитой до 5 АТМ и операционной системой HyperOS. Среди прочих особенностей новинки — NFC, Bluetooth 5.3, пульсометр, пульсоксиметр, а также функции мониторинга сна и стресса, отслеживание более 150 видов тренировок и запас автономности до 20 дней.

Redmi Watch 4 уже доступны в Китае по цене 500 юаней ($70).

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Redmi Buds 5 Pro получили стандартный внутриканальный дизайн, напоминающий AirPods Pro. Они оснащены 10-мм твитерами с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотными динамиками с титановым покрытием. Наушники поддерживают передачу звука в высоком разрешении LHDC 5.0 и предлагают активное шумоподавление до 52 дБ.

Redmi

Гарнитура подключается к смартфону или компьютеру через Bluetooth 5.3, а специальная версия для киберспортсменов поставляется с отдельным передатчиком USB-C (2,4 ГГц), который снижает задержку до 20 мс.

Заявленное время автономной работы составляет 38 часов вместе с кейсом.

Redmi

Redmi Buds 5 Pro также продаются только в Китае по цене 500 юаней ($70).
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Источник:
GSM Arena
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