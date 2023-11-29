Xiaomi представила нереально крутые Redmi K70 и K70 Pro. Цена просто смешная для флагманов

Фархад
K70

Сегодня, 29 ноября, компания Xiaomi провела масштабную презентацию новых продуктов, в рамках которой состоялся анонс флагманских смартфонов Redmi K70 и K70 Pro. Эти две модели практически идентичны, за исключением нескольких деталей.

Обе новинки получили новый дизайн с прямоугольным блоком для камер и плоскими металлическими гранями. Всю лицевую панель занимает 6,67-дюймовый OLED-экран TCL C8 с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, рекородной пиковой яркостью в 4000 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Экраны также поддерживают HDR10+ и Dolby Vision. Разумеется, сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

K70

Redmi K70 получил три камеры с основным сенсором Light Hunter 800 на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макромодулем на 2 Мп. «Прошка» может похвастаться телевиком на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом и сверхшириком на 12 Мп. Основная камера в нём такая же. Обе модели оснащены селфи-камерами на 16 Мп.

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В Redmi K70 Pro установлен новейший флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а базовый Redmi K70 работает на прошлогоднем Snapdragon 8 Gen 2. Покупателям доступны конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 объёмом до 24 ГБ и накопителем UFS 4 ёмкостью до 1 ТБ. Среди прочих особенностей этих устройств — система охлаждения с паровой камерой площадью 5000 мм2, аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC-модуль и HyperOS из коробки.

K70

Новинки Redmi уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:
  • Redmi K70 — 12/256 ГБ — 2499 юаней (~$352);
  • Redmi K70 — 16/256 ГБ — 2699 юаней (~$381);
  • Redmi K70 — 16/512 ГБ — 2999 юаней (~$423);
  • Redmi K70 — 16 ГБ + 1 ТБ — 3399 юаней (~$479);
  • Redmi K70 Pro — 12/256 ГБ — 3299 юаней (~$465);
  • Redmi K70 Pro — 16/256 ГБ — 3599 юаней (~$508);
  • Redmi K70 Pro — 16/512 ГБ — 3899 юаней (~$550);
  • Redmi K70 Pro — 24 ГБ + 1 ТБ — 4399 юаней (~$621).

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Источник:
GizmoChina
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