В октябре вместе с обновленной «Яндекс.Станцией Мини» компания также представила ТВ-приставку «Яндекс.Модуль». Мы две недели тестировали новинку и сейчас познакомим вас с устройством.
Очевидно, что с помощью новых продуктов «Яндекс» планирует развивать платформу «Яндекс.ТВ» и собственную экосистему сервисов. В этом обзоре мы постараемся разобраться в преимуществах ТВ-приставки.
Внешний вид и комплектация
«Яндекс.Модуль» поставляется в коробке из плотного картона, которая раскрашена в темные тона. На первый взгляд гаджет не производит впечатление бюджетного устройства по сравнению с ноунейм-аналогами из Китая.
Внутри коробки: ТВ-приставка, пульт дистанционного управления, адаптер питания, кабель USB-C, HDMI и документация. Вся комплектация очень приятно упакована в специальных нишах, поэтому всё находится на своих местах и ничего не болтается.
Корпус «Яндекс.Модуля» состоит из двух частей: верхняя из черного матового пластика с логотипом «Яндекса», а нижняя из белого, который на ощупь напоминаем софт-тач. На верхнем торце расположен HDMI-порт, а на нижнем разъем USB-C и индикатор питания.
Пульт дистанционного управления приятно лежит в руке за счет закругленной поверхности тыльной стороны. Работает он от двух батареек типа AAA. А вот размещение кнопок из-за объединения их блоки выглядят немного хаотично.
Сами клавиши тактильно очень приятные. Прямо под большой палец ложится навигационное кольцо с кнопкой OK, а также кнопки «Назад», «Алиса» и «Домой». Чтобы включить приставку клавишей ON/OFF, придется дотянуться указательным пальцем или перекинуть ПДУ в руке. В целом конструкция пульта производит впечатление добротно сделанного гаджета.
Как подключить «Яндекс.Модуль» к телевизоруПодключите ТВ-приставку с помощью комплектного провода HDMI. Он короткий и предполагает, что «Яндекс.Модуль» будет болтаться на нем за телевизором, не привлекая внимание своим внешним видом. Таким образом можно не переживать по поводу, впишется ли устройство в интерьер.
После этого подключите кабель USB-C к приставке, а затем к адаптеру питания. Он довольно длинный и таким образом его без проблем можно подвести к сетевому фильтру или розетке удлинителя.
Теперь включите ваш телевизор и выберите входной сигнал ТВ-приставки — там вас поприветствует стартовый экран настройки «Яндекс.Модуля». Устройство попросит подключения к Wi-Fi и залогиниться в Яндекс-аккаунт. Вы можете сделать это очень быстро с помощью приложения для смартфона, отсканировав QR-код.
Далее запустится проверка наличия обновлений и процесс связки пульта дистанционного управления с телевизором. Забавно, что на этапе настройки ТВ-приставка предлагает «подружить» эти два гаджета.
На что способен «Яндекс.Модуль»Внутри ТВ-приставки полноценный Android TV с оболочкой «Яндекс.ТВ». Компания интегрировала в неё голосового ассистента Алису и собственные мультимедийные сервисы, которые так хорошо знакомы пользователям подписки «Яндекс.Плюс».
Наличие под капотом полноценной операционки от Google открывает дополнительные возможности с помощью установки сторонних приложений. Сразу стоит отметить, что в «Яндекс.ТВ» отсутствует магазин Google Play. Тем не менее на главном экране есть специальный раздел с каталогом программ, среди которых ivi, Kion, Megogo, more tv, okko, Premier, Start, Wink, мультимедийный плеер VLC и много другое.
В целом интерфейс оболочки «Яндекс.ТВ» лаконичный и отзывчивый. Навигация по разделам и меню осуществляется быстро и без подлагиваний. В списке слева: «Поиск», «Главная», «ТВ», «Фильмы», «Сериалы», «Блогеры» и «Мультфильмы». Все эти разделы позволяют почти моментально добраться до соответствующих подборок контента.
В небольшой менюшке, которая размещается в левом нижнем углу экрана слева направо: кнопка вызова «Алисы», меню управления учетными записями, каталог доступных приложений и раздел системных настроек. Весь основной контент главного меню подгружается из сервисов «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Эфир».
Почти всё управление «Яндекс.Модулем» можно переложить на Алису. Она умеет рекомендовать контент, а также искать его по соответствующему запросу. Помимо этого, во время просмотра или прослушивания вы можете обратиться к голосовому помощнику, например, для поиска заинтересовавшей вас информации о просматриваемом фильме или сериале.
Один из самых приятных бонусов — вместе с «Яндекс.Модулем» идет 12 месяцев подписки на «Яндекс.Плюс» в подарок, которая открывает доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск» и потоковому сервису «Яндекс.Музыка». Впрочем, это предложение не только про контент. Также в подписку входит кэшбэк-система, позволяющая получать бонусы в баллах за использование других сервисов «Яндекса», среди которых «Такси», «Маркет» и «Лавка».
Еще одна интересная возможность «Яндекс.Модуля», о которой стоит упомянуть — возможность работы в тандеме с умными колонками компании. Настраивается такая связка в приложении «Яндекс».
Впечатления
Стоимость ТВ-приставки составляет 4990 рублей, в неё включена годовая подписка «Яндекс.Плюс». Если приобретать подписку отдельно, получается — 1690 рублей. Получается очень выгодное предложение для пользователей, которые активно используют сервисы «Яндекса».
Впрочем, помимо очевидных преимуществ, «Яндекс.Модуль» — простой и доступный способ сделать из обычного телевизора полноценный Smart TV и таким образом вдохнуть в него новую жизнь. В целом устройство оставляет приятные впечатления от комплектации, сборки и программного обеспечения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Да и в целом думаю лучше купить андройд приставку, за 5 000₽ можно сяоми ми бокс взять и не париться.
Замануха с подпиской на год не такая уж и крутая, с учетом того, что некоторые фильмы всё равно придётся отдельно оплачивать.
Я, например, понятия не имею, что там стоит внутри Xiaomi Mi Box или Apple TV. Для меня это узкоспец девайсы, которые должны справляться с единственной задачей — доставкой контента для моих глаз, а всё остальное — избыточная информация. Имхо
AMLogic S905Y2
Объем оперативной памяти
2 ГБ
Встроенная память
8 ГБ
стик X96S (4 Гб, 32 ГБ) за 2700 р. будет поинтереснее
Остальной функционал как у обычной Алисы
С удовольствием пользуюсь.
Жаль только, что новостных каналов хороших мало.