Внешний вид и комплектация

Как подключить «Яндекс.Модуль» к телевизору











На что способен «Яндекс.Модуль»

Впечатления







Очевидно, что с помощью новых продуктов «Яндекс» планирует развивать платформу «Яндекс.ТВ» и собственную экосистему сервисов. В этом обзоре мы постараемся разобраться в преимуществах ТВ-приставки.«Яндекс.Модуль» поставляется в коробке из плотного картона, которая раскрашена в темные тона. На первый взгляд гаджет не производит впечатление бюджетного устройства по сравнению с ноунейм-аналогами из Китая.Внутри коробки: ТВ-приставка, пульт дистанционного управления, адаптер питания, кабель USB-C, HDMI и документация. Вся комплектация очень приятно упакована в специальных нишах, поэтому всё находится на своих местах и ничего не болтается.Корпус «Яндекс.Модуля» состоит из двух частей: верхняя из черного матового пластика с логотипом «Яндекса», а нижняя из белого, который на ощупь напоминаем софт-тач. На верхнем торце расположен HDMI-порт, а на нижнем разъем USB-C и индикатор питания.Пульт дистанционного управления приятно лежит в руке за счет закругленной поверхности тыльной стороны. Работает он от двух батареек типа AAA. А вот размещение кнопок из-за объединения их блоки выглядят немного хаотично.Сами клавиши тактильно очень приятные. Прямо под большой палец ложится навигационное кольцо с кнопкой OK, а также кнопки «Назад», «Алиса» и «Домой». Чтобы включить приставку клавишей ON/OFF, придется дотянуться указательным пальцем или перекинуть ПДУ в руке. В целом конструкция пульта производит впечатление добротно сделанного гаджета.Подключите ТВ-приставку с помощью комплектного провода HDMI. Он короткий и предполагает, что «Яндекс.Модуль» будет болтаться на нем за телевизором, не привлекая внимание своим внешним видом. Таким образом можно не переживать по поводу, впишется ли устройство в интерьер.После этого подключите кабель USB-C к приставке, а затем к адаптеру питания. Он довольно длинный и таким образом его без проблем можно подвести к сетевому фильтру или розетке удлинителя.Теперь включите ваш телевизор и выберите входной сигнал ТВ-приставки — там вас поприветствует стартовый экран настройки «Яндекс.Модуля». Устройство попросит подключения к Wi-Fi и залогиниться в Яндекс-аккаунт. Вы можете сделать это очень быстро с помощью приложения для смартфона, отсканировав QR-код.Далее запустится проверка наличия обновлений и процесс связки пульта дистанционного управления с телевизором. Забавно, что на этапе настройки ТВ-приставка предлагает «подружить» эти два гаджета.Внутри ТВ-приставки полноценный Android TV с оболочкой «Яндекс.ТВ». Компания интегрировала в неё голосового ассистента Алису и собственные мультимедийные сервисы, которые так хорошо знакомы пользователям подписки «Яндекс.Плюс».Наличие под капотом полноценной операционки от Google открывает дополнительные возможности с помощью установки сторонних приложений. Сразу стоит отметить, что в «Яндекс.ТВ» отсутствует магазин Google Play. Тем не менее на главном экране есть специальный раздел с каталогом программ, среди которых ivi, Kion, Megogo, more tv, okko, Premier, Start, Wink, мультимедийный плеер VLC и много другое.В целом интерфейс оболочки «Яндекс.ТВ» лаконичный и отзывчивый. Навигация по разделам и меню осуществляется быстро и без подлагиваний. В списке слева: «Поиск», «Главная», «ТВ», «Фильмы», «Сериалы», «Блогеры» и «Мультфильмы». Все эти разделы позволяют почти моментально добраться до соответствующих подборок контента.В небольшой менюшке, которая размещается в левом нижнем углу экрана слева направо: кнопка вызова «Алисы», меню управления учетными записями, каталог доступных приложений и раздел системных настроек. Весь основной контент главного меню подгружается из сервисов «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Эфир».Почти всё управление «Яндекс.Модулем» можно переложить на Алису. Она умеет рекомендовать контент, а также искать его по соответствующему запросу. Помимо этого, во время просмотра или прослушивания вы можете обратиться к голосовому помощнику, например, для поиска заинтересовавшей вас информации о просматриваемом фильме или сериале.Один из самых приятных бонусов — вместе с «Яндекс.Модулем» идет 12 месяцев подписки на «Яндекс.Плюс» в подарок, которая открывает доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск» и потоковому сервису «Яндекс.Музыка». Впрочем, это предложение не только про контент. Также в подписку входит кэшбэк-система, позволяющая получать бонусы в баллах за использование других сервисов «Яндекса», среди которых «Такси», «Маркет» и «Лавка».Еще одна интересная возможность «Яндекс.Модуля», о которой стоит упомянуть — возможность работы в тандеме с умными колонками компании. Настраивается такая связка в приложении «Яндекс».Стоимость ТВ-приставки составляет 4990 рублей, в неё включена годовая подписка «Яндекс.Плюс». Если приобретать подписку отдельно, получается — 1690 рублей. Получается очень выгодное предложение для пользователей, которые активно используют сервисы «Яндекса».Впрочем, помимо очевидных преимуществ, «Яндекс.Модуль» — простой и доступный способ сделать из обычного телевизора полноценный Smart TV и таким образом вдохнуть в него новую жизнь. В целом устройство оставляет приятные впечатления от комплектации, сборки и программного обеспечения.