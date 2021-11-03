Принадлежащий «Яндексу» видеосервис «Кинопоиск» представил новый логотип. Он избавился от приставки HD в конце названия, выделил первую букву «К» лучами, а буква «П» в середине больше не заглавная, а строчная.
Редизайн приурочен к 18-летию «Кинопоиска» и создавался командой медиасервисов «Яндекса» в сотрудничестве с несколькими дизайнерскими агентствами (DixonBaxi, Depot, Contrast Foundry, Tuman Studio). Буква «К», по словам команды «Кинопоиска», теперь олицетворяет «объединение людей, которых притягивает сила историй». Она похожа на экран, который излучает свет. В логотипе используются новые цвета и шрифт SangBleu Sunrise.
«Яндекс» приобрёл «Кинопоиск» у его разработчиков в 2013 году. В 2015 году компания попыталась провести масштабный редизайн и запустить онлайн-кинотеатр, но столкнулась с агрессивным негодованием пользователей, привыкших к «Кинопоиску» как к энциклопедии о фильмах, и вернула прежний дизайн. Сотрудница «Яндекса», отвечавшая за перезапуск сервиса, была затравлена пользователями и уволилась из компании. Прежние владельцы «Кинопоиска» в 2015 году говорили, что «Яндекс» уничтожил лучший киносайт рунета. В 2018 году на «Кинопоиске» всё же стало можно смотреть фильмы по платной подписке.
Необходимость в редизайне логотипа и изменении в названии сервиса была обусловлена тем, что «Кинопоиск» сейчас представляет собой не только энциклопедию о кино с рецензиями зрителей и возможностью смотреть фильмы, но и как продюсерский центр, выпускающий собственные фильмы и сериалы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Больше солнце или рассвет напоминает.
Я даже не могу представить себе этот процесс. Это что, была вечеринка в стиле «Волк с Уолл-стрит», а с утра они совместно выродили это ?