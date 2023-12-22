Apple перестала продавать и ремонтировать Apple Watch

Фархад
AWS8

Сегодня, 22 декабря, Apple прекратила продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в своих американских магазинах. Более того, компании пришлось даже снять с сайта официально восстановленные модели Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 8.

Вместе с тем руководство Apple направило всем сотрудникам авторизованных сервисных центров письмо, в котором запрещается оказывать после гарантийный ремонт любых Apple Watch, начиная с Apple Watch Series 6.

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Напомним, в понедельник Apple заявила о приостановке продаж смарт-часов из-за нарушения патентов, принадлежащих компании по производству медицинского оборудования Masimo. Эти патенты связаны с технологией измерения кислорода в крови.

Apple планирует подать апелляцию 26 декабря, чтобы как можно скорее вернуть Apple Watch на полки магазинов.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+815
Dmitriy
А тем, кто купил — повезло по полной.
Хороший отмаз для отказа в ремонте, нарушили патент при продаже. Что-то уже грязновата стала игра.
Сегодня в 09:48
#
tellurian
+4710
tellurian
Странно, почему ремонт прекратила? Спор касается новых моделей.
Сегодня в 10:10
#
–7
ВилсакомФорева🫶
За 3 дня 3 статьи о снятии часов с продажи. Гениальная желтушная редакция конечно. Все в своем желтом стиле.
Сегодня в 10:54
#
–1039
NYX
Что за грязь. Это ваши терки, причём тут потребитель. Опубликуйте в СМИ объявление о массовом возврате продукции и извинитесь падлы.
час назад в 13:37
#
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