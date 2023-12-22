Apple перестала продавать и ремонтировать Apple Watch

Сегодня, 22 декабря, Apple прекратила продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в своих американских магазинах. Более того, компании пришлось даже снять с сайта официально восстановленные модели Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 8.
Вместе с тем руководство Apple направило всем сотрудникам авторизованных сервисных центров письмо, в котором запрещается оказывать после гарантийный ремонт любых Apple Watch, начиная с Apple Watch Series 6.
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Напомним, в понедельник Apple заявила о приостановке продаж смарт-часов из-за нарушения патентов, принадлежащих компании по производству медицинского оборудования Masimo. Эти патенты связаны с технологией измерения кислорода в крови.
Apple планирует подать апелляцию 26 декабря, чтобы как можно скорее вернуть Apple Watch на полки магазинов.