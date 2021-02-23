





Компания Intel планирует в середине марта выпустить свои действительно новые процессоры 11-ого поколения (Rocket Lake-S). Они получат новую архитектуру Cypress Cove, которая быстрее старой Skylake на 20%, новую интегрированную графику Xe, а также поддержку шины PCI Express 4.0 и быстрой памяти DDR4-3200.Однако семейство Rocket Lake будет включать только 6-ядерные Intel Core i5 и 8-ядерные Core i7 и Core i9. При этом компания не забыла про младшие решения, такие как Celeron, Pentium и Core i3 — они также будут обновлены и войдут в линейку Comet Lake Refresh. Правда архитектурных различий с Comet Lake-S (процессоры 10-ого поколения) у них не будет — это все тот же старый Skylake, и единственная разница заключается в несколько повышенных частотах.И теперь мы можем узнать, какая на деле разница между «старым» Core i3-10100F и «новым» Core i3-10105F, так как последний был протестирован в Geekbench 5. Оба процессора имеют по 4 ядра и 8 потоков, 6 МБ кэша L3, теплопакет в 65 Вт и совместимость с сокетом LGA1200. Как уже было сказано выше, единственная разница между ними только в частоте: у новинки она 3.7 ГГц с Turbo Boost до 4.4 ГГц, у предшественника обе частоты на 100 МГц ниже.Как и следовало ожидать, разница между этими CPU в тесте исчезающе мала. Это не удивительно: даже чисто теоретически прирост в 100 МГц даст лишь около 2% производительности, что крайне сложно заметить в реальных условиях. Поэтому какого-либо смысла ждать решений Comet Lake Refresh нет, особенно если учесть, что на старте продаж они скорее всего будут дороже текущих Comet Lake, не предлагая взамен ничего нового.