В любом чате выберите видеофайл для отправки.

В окне редактирования ролика нажмите на значок громкости.

Таким образом будет удалена звуковая дорожка и видео будет отправлено в формате GIF.







GIF-анимация уже встала на один уровень с эмодзи в онлайн-общении. Изображения с движением превратились в средство самовыражения. Несмотря на свою популярность за последние несколько, формат очень старый. В этой заметке мы расскажем как превратить любой видеоролик в GIFку.GIF — Graphics Interchange Format, он же формат для обмена изображениям. Эта разновидность изображений способна хранить сжатые данные без потери качества, но не более 256 цветов. Формат был разработан 1987 году. Стоит отметить, что общепринятое произношение «гиф» или «гифка» — не верны, поскольку создатели называли его «джиф».В приложении мессенджера предусмотрена встроенная возможность трансформации видео в GIFку. Работает она следующим образом: