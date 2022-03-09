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Spotify Россия

Spotify «выбросил» из аккаунтов множество пользователей. К чему готовиться?

Олег
2427
Spotify

Вчера вечером множество пользователей, в том числе из России, столкнулись с вылетом из аккаунта Spotify. Об этом сообщают несколько российских СМИ, связывая это с уходом стриминг-сервиса из РФ.

Вечером 8 марта 2022 года немало пользователей Spotify — в том числе с платной подпиской — столкнулись с тем, что приложение «выбросило» их из аккаунта и отказалось пускать обратно. Они видели только системное уведомление: «чтобы слушать музыку, войдите в аккаунт», что невозможно было сделать.

Spotify

СМИ моментально связали этот факт с тем, что Spotify якобы перестал обслуживать пользователей из России и аннулировал уже оплаченные подписки. Однако сам сервис уже прокомментировал ситуацию. Представитель сообщил:

«Мы знаем о сбоях в работе Spotify и работаем над их устранением»

По словам Spotify, сбой возник не только у российских пользователей. Нужно немного подождать и авторизация заработает снова. На момент публикации статьи приложение пока не починили. 
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Комментарии

+1
alexpianoman
Уймитесь, любитель русских минетов.
Сегодня в 04:40
#
–11
simba77
Когда русские сосут это прекрасно 😀🥳🥳🥳
Сегодня в 02:24
#
+137
Mikkas
у меня 09.03.2022 списание средств за премиум,посмотрю что будет 🧐
9 марта 2022 в 13:59
#
+137
Mikkas Mikkas
автопродление приемиум месячной подписки у меня работает,сегодня продлилось до 09.04.2022 🙂
9 марта 2022 в 15:03
#
+3877
tellurian
Все работает
9 марта 2022 в 13:37
#
estet
–64
estet
Ни к чему, забить болт, есть отличные альтернативы, та же яндекс музыка)
9 марта 2022 в 10:35
#
+1
Smike51
А вот репутацию никто не вернёт уже, как я понимаю.
Хе-хе-хе
9 марта 2022 в 09:51
#
+1
Smike51
Ребят, помогла очистка кэша внутри приложения. Шестеренка и внизу «очистить кэш»
9 марта 2022 в 09:51
#
+84
Куцов
Меня не выбил. Спотифай форева! Ну пока подписка не кончится )
9 марта 2022 в 09:45
#
0
mr.panda
Починили ещё вчера вечером, вы чего?
9 марта 2022 в 09:34
#
+6
stanislav_anurev
Ваше ссаное приложение почините для начала. Одни заголовки
9 марта 2022 в 09:30
#
+3
bagdan1978 stanislav_anurev
Станислав, нужно удалить приложение и загрузить его заново
9 марта 2022 в 09:38
#
+5
Ufoer bagdan1978
Вот спасибо, я уже собирался безвозвратно удалить его. Переустановка помогла, теперь хоть новости опять читать можно. На сайт мне лень через сафари заходить ))))
9 марта 2022 в 10:15
#
+3
bagdan1978 stanislav_anurev
Вчера такая же беда была у меня
9 марта 2022 в 09:39
#
0
heaven
К чему ещё? Переходить на новую площадку..
9 марта 2022 в 09:30
#