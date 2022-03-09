Spotify «выбросил» из аккаунтов множество пользователей. К чему готовиться?

Вчера вечером множество пользователей, в том числе из России, столкнулись с вылетом из аккаунта Spotify. Об этом сообщают несколько российских СМИ, связывая это с уходом стриминг-сервиса из РФ.Вечером 8 марта 2022 года немало пользователей Spotify — в том числе с платной подпиской — столкнулись с тем, что приложение «выбросило» их из аккаунта и отказалось пускать обратно. Они видели только системное уведомление: «чтобы слушать музыку, войдите в аккаунт», что невозможно было сделать.СМИ моментально связали этот факт с тем, что Spotify якобы перестал обслуживать пользователей из России и аннулировал уже оплаченные подписки. Однако сам сервис уже прокомментировал ситуацию. Представитель сообщил: