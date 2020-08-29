В iOS 14 хватает мелких нововведений, и одно из них коснулось приложения Диктофон. Казалось бы, что здесь менять, однако Apple смогла удивить — компания добавила автоматический «улучшайзер», который неплохо убирает шумы с записи. Конечно, ожидать качества уровня студийных микрофонов после обработки на ПК точно не стоит, но сделать ваш голос разборчивее на шумной записи эта фишка вполне способна.

Воспользоваться ей очень просто — откройте приложение Диктофон, найдите в нем нужную запись и нажмите на ней на три точки. В появившемся меню выберите опцию «Править запись», далее нажмите на «волшебную палочку» и сохраните изменения: 



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