Как избавиться от спама и раздражающих уведомлений Wildberries

Разработчики Wildberries обновили приложение, и теперь в нём можно выбрать, о чём оно будет уведомлять с помощью пушей. Раньше такого не было, поэтому приходилось либо полностью отключать уведомления, либо терпеть весь рекламный спам.



Откройте приложение Wildberries, зайдите в профиль и нажмите «Подписки». Здесь можно выбрать, о чём Wildberries будет уведомлять вас по электронной почте или пуш-уведомлениями. Если вас интересует только статус доставки (сообщения о том, что заказанные товары можно забирать из пункта выдачи), оставьте только уведомления из личного кабинета (предпоследняя опция). Другие опции можно смело отключить, они только отвлекают.







В обновлённом приложении Wildberries также появилась тёмная тема оформления. Кроме того, оформление покупок теперь можно защитить паролем или биометрией (чтобы заказы случайно не оформляли люди, которым выдаёте свой телефон).



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