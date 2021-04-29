Измерение артериального давления

Электрокардиограмма







Высокое артериальное давление часто связано с заболеваниями мозга, почек и сердца, и, если его не лечить, способно привести к инсульту и ишемической болезни сердца. Носимые устройства Galaxy измеряют этот показатель с помощью приложения Samsung Health Monitor, предоставляя своим владельцам более глубокое представление о состоянии их здоровья и помогая принимать более осознанные решения.Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо вначале откалибровать Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2 с помощью традиционного тонометра, а затем нажать на кнопку измерения давления в любое удобное время и в любом месте. Устройство определяет давление на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками пульса. Затем программа анализирует взаимосвязь между значением калибровки и изменением артериального давления, чтобы определить точное значение.Согласно исследованиям, около 33,5 миллиона человек во всем мире страдают фибрилляцией предсердий, наиболее распространенной аномалией сердечного ритма. Это заболевание может значительно увеличить риск возникновения осложнений, в том числе тромбов, сердечной недостаточности и инсульта.Функция мониторинга электрокардиограммы работает путем анализа электрической активности сердца с помощью датчика ЭКГ на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо открыть приложение Samsung Health Monitor, сидя в удобном положении, и убедиться, что носимое устройство плотно прилегает к запястью. Затем расположить предплечье на плоской поверхности, и удерживать кончик пальца противоположной руки на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд. В это время приложение измерит частоту сердечных сокращений и ритм, который будет классифицирован как синусовый ритм (нормальное, регулярное сердцебиение) или фибрилляция предсердий (сердце бьется нерегулярно).Для измерения артериального давления и электрокардиограммы приложение Samsung Health Monitor должно быть установлено и на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2, и на смартфоне Galaxy. Samsung Health Monitor устанавливается автоматически, когда пользователи обновляют ПО на носимом устройстве Galaxy до последней версии через приложение Galaxy Wearable. Затем на устройствах откроется ссылка, ведущая на страницу загрузки соответствующего приложения для смартфона в приложении Galaxy Store.