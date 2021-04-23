





Ноутбуки и планшеты с ARM-процессорами на Windows 10 всегда стоили дорого — даже за простые модели нужно было отдать больше 1000 долларов. При этом производительностью они обычно не радовали, да и эмулировать можно только 32-битный софт (поддержка x64 пока есть лишь в инсайдерских билдах Windows 10). Единственным их плюсом является большое время автономной работы, но далеко не для всех это оправдывает цену.И теперь Samsung хочет все изменить: на следующей неделе компания планирует представить несколько ноутбуков, в том числе и Galaxy Book Go. Он работает на SoC Snapdragon 7c под управлением Windows 10, объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а SSD — 128 ГБ. При этом ноутбук получит 14'' FHD-дисплей, и стоить будет всего $349 или около 26 000 рублей. Это сравнимо со стоимостью хромбуков, однако у решения Samsung есть ощутимый плюс — почти полноценная Windows 10.При этом, если вам нужно больше памяти или более высокая производительность, Samsung готовит более дорогую модель Galaxy Book Go с SoC Snapdragon 8cx, 8 ГБ ОЗУ, SSD на 256 ГБ и поддержкой 5G. Ее стоимость пока не известна, но вряд ли она будет существенно выше, чем у базовой версии.