У любого пользователя iPhone может возникнуть необходимость сбросить устройство к заводским настройкам (например, перед продажей или из-за багов в операционной системе и приложениях). Если вы помните пароль или PIN-код от смартфона и логин и пароль от аккаунта Apple ID, это не проблема, но что делать тем, кого подвела память? К счастью, и для них есть решение, хотя задача немного усложняется.
Способ № 1. Сброс на самом смартфоне
Сбросить iPhone к заводским настройкам, если вы помните пароль, можно достаточно быстро и просто. Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные» и выберите опцию «Сброс» в нижней части экрана. Перед вами будет два варианта: «Сбросить все настройки» и «Сбросить контент и настройки». В первом случае сбросятся данные смартфона, но личные данные пользователя останутся нетронутыми, а во втором удалятся все данные, включая пользовательские. В процессе сброса может потребоваться ввести пароль или PIN-код от устройства и логин и пароль от аккаунта.
Способ № 2. Сброс через iTunes с паролем
Можно сделать то же самое чуть сложнее — с помощью программы iTunes. Перед этой процедурой рекомендуется зайти в настройки смартфона и отвязать его от функции «Найти iPhone» (здесь потребуется пароль от Apple ID). Далее нужно запустить iTunes на компьютере, подключить к ПК смартфон при помощи USB-кабеля и выбрать опцию «Восстановить iPhone» во вкладке «Обзор». В процессе восстановления все данные с устройства будут удалены и будет установлена новейшая доступная версия iOS.
Способ № 3. Сброс без пароля
Если вы не помните пароль от своего аккаунта, вы можете пройти процедуру его восстановления в процессе сброса. Для этого вам потребуется указать адрес электронной почты, на которую зарегистрирован ваш аккаунт. На этот адрес придёт ссылка для сброса пароля, перейдя по которой вы можете задать новый пароль. Запишите его, он пригодится вам для подтверждения сброса устройства к заводским настройкам.
Способ № 4. Сброс с помощью Tenorshare ReiBoot
ReiBoot позволяет всего за несколько кликов сбросить iPhone к заводским настройкам, удалив все данные, а также установить новейшую версию iOS. Кроме того, она может обойти требование ввести пароль, что актуально, если вы его забыли.
Как использовать ReiBoot:
1. Скачайте и установите ReiBoot, запустите программу.
2. В открывшемся окне выберите опцию «Сбросить устройство», а затем «Сброс к заводским настройкам».
3. Подождите, пока ReiBoot скачает новейшую версию iOS и подготовится к режиму восстановления.
4. Нажмите на кнопку «Начать сброс» и подождите несколько минут.
Выводы
Сбросить iPhone к заводским настройкам можно разными способами, но все предлагаемые Apple варианты подразумевают, что вы помните пароль или имеете возможность восстановить его. Программа ReiBoot от компании Tenorshare гораздо более универсальна и может сбросить iPhone к заводским настройкам, даже если вы не помните пароль или по какой-то не можете установить новый. Мы рекомендуем использовать именно её, как наиболее оптимальный вариант для решения этой задачи.
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Интересный вариант.
) в любом случае пароль будет нужен
Это Раз
Опять же при повторной активации запросится пароль от Apple iD,
Это Два
Откуда он этот бред берёт и транслирует ?!
Всё под ноль и к чертям собачьим 😂😂😂