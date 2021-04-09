iTest

Samsung запустила специальный сервис iTest. Он позволяет пользователям iPhone протестировать Galaxy и Android, или «попробовать другую сторону», как заявляет южнокорейский производитель.

Судя по всему, iTest разрабатывался для Новой Зеландии, поскольку веб-сервис находится в доменной зоне nz. Тем не менее он работает и в других регионах.

Как протестировать оболочку Samsung One UI на iPhone?
  • Откройте в браузере Safari страничку iTest.
  • Там вас попросят добавить её на домашний экран.
iTest
  • Запустите сервис с помощью новой иконки.
iTest
  • Откроется рабочий стол оболочки смартфонов Galaxy, где можно протестировать её основные возможности.
iTest
  • Например, можно запустить приложения: «Телефон», «Сообщения», «Галерею», «Камеру», «Настройки», магазин Galaxy Store, а также Game Launcher, где красуется ярлык установленного Fortnite.
iTest
  • Помимо этого, Samsung напоминает, что все самые популярные приложения из категорий «Общение» и «Социальные сети» также доступны и на Android.
iTest
  • Перенести все свои данные с iPhone поможет приложение Smart Switch. А еще на Samsung также имеется программа «Здоровье», которая позволяет отслеживать активность и другие свои показатели.


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