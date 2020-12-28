Если хотите по максимуму прокачать функциональность мессенджера Telegram, то попробуйте использовать ботов. С их помощью можно следить за скидками в магазине PlayStation Store и скачивать контент с популярных сервисов, а также многое другое. Сегодня мы обратили внимание на бота, который умеет распознавать музыку.
С помощью SongID вы сможете отказаться от Shazam или SoundHound. Работает он очень просто, если хотите распознать музыку — зажимайте кнопку записи голосового сообщения, записывайте небольшой отрывок (во время тестирования мы делали записи по 10-14 секунд) и отправляйте боту, а в ответ вы получите информацию о треке и ссылку на прослушивание в потоковом сервисе.
SongID распознаёт композиции довольно точно: из 10 тестовых композиций 100-процентное попадание. Из минусов отметим только отсутствие настроек выбора потокового сервиса по умолчанию, поскольку иногда бот присылает ссылки на Spotify или Deezer.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Делает тоже самое
We've hit our daily API limit. Type /limit for more info
@SongIDBot 0.2.2.6.3