Как установить нереально красивые заставки с Apple TV на любой Mac

Фархад

macOS Aerial Guide

Компании Apple удалось заснять с помощью дронов невероятные и захватывающие дух кинематографические ролики, которые используются в качестве стандартных заставок на приставках Apple TV. По неизвестным причинам, на компьютерах под управлением macOS эти скринсейверы недоступны. В этом гайде расскажем, как прокачать свой Mac красивейшими эксклюзивными заставками с tvOS.

Для начала вам потребуется скачать бесплатное приложение с открытым исходным кодом Aerial с сайта разработчика и установить эту утилиту.

Далее выполните следующие шаги:
  • Откройте «Системные настройки» > «Заставка»;
macOS Aerial
  • Щёлкните на Aerial и нажмите на кнопку «Выбрать»;
  • Во вкладке «Browse videos» выберите интересующие вас ролики и скачайте их по одному, нажав на «Download now»;
macOS Aerial
  • Вы можете настроить очерёдность воспроизводимых заставок во вкладке «Now playing»;
  • Дополнительно можно задать отображение даты, времени и погоды во вкладке «Overlays»;
macOS Aerial
  • Нажмите «Close» и наслаждайтесь кинематографическими заставками при переходе компьютера в бездействующий режим.
Стоит отметить, что каталог Aerial пополняется вместе с добавлением новых заставок в tvOS.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Инструкция по использованию Microsoft PowerToys — мощнейшей утилиты для расширения возможностей Windows
Как сменить обои экрана блокировки на macOS Ventura
Что делать, если банкомат забрал деньги, а на счет ничего не пришло
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram
Как платить бесконтактно смартфоном, если у вас карта Visa или Mastercard
Как ускорить компьютер на 25%, изменив всего одну настройку
RuTracker не работает несколько дней. Как находить и качать торренты через Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+63
MRS
Переходите на наличные, и ваши деньги будут меньше воровать.
7 минут назад
#
Купить рекламу