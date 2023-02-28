Как установить нереально красивые заставки с Apple TV на любой Mac

Откройте «Системные настройки» > «Заставка»;

Щёлкните на Aerial и нажмите на кнопку «Выбрать»;

Во вкладке «Browse videos» выберите интересующие вас ролики и скачайте их по одному, нажав на «Download now»;

Вы можете настроить очерёдность воспроизводимых заставок во вкладке «Now playing»;

Дополнительно можно задать отображение даты, времени и погоды во вкладке «Overlays»;

Нажмите «Close» и наслаждайтесь кинематографическими заставками при переходе компьютера в бездействующий режим.

Компании Apple удалось заснять с помощью дронов невероятные и захватывающие дух кинематографические ролики, которые используются в качестве стандартных заставок на приставках Apple TV. По неизвестным причинам, на компьютерах под управлением macOS эти скринсейверы недоступны. В этом гайде расскажем, как прокачать свой Mac красивейшими эксклюзивными заставками с tvOS.Для начала вам потребуется скачать бесплатное приложение с открытым исходным кодомс сайта разработчика и установить эту утилиту.Далее выполните следующие шаги:Стоит отметить, что каталог Aerial пополняется вместе с добавлением новых заставок в tvOS.