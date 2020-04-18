Если вы скачали любой файл из интернета, то Windows покажет вам, когда он был создан. Разумеется, если вы только что создали файл сами — система покажет текущее время создания. Аналогично, изменив или открыв файл, Windows это также учтет в информации о нем. Это все звучит логично и привычно, однако бывает так, что создать файл нужно задним числом, или изменить его, но при этом не менять дату последнего изменения.
И вот такого функционала у Windows нет. Конечно, можно изменить время во всей системе и создать или изменить нужный файл, но это далеко не самый удобный способ, к тому же некоторые программы от такого перемещения «назад в будущее» могут перестать работать. Поэтому придется воспользоваться сторонним ПО, и на помощь нам придет небольшая утилитка с небезызвестного NirSoft под названием BulkFileChanger, скачать которую можно бесплатно с официального сайта.
Работа с программой максимально проста: запустите ее (желательно от имени администратора) и откройте в ней нужный вам файл:
После этого нажмите на файл в программе, после чего выберите Actions > Change Time / Attributes:
В открывшемся окне можно менять дату создания, изменения и открытия файла, причем в очень широких пределах, от XVII века до десятого тысячелетия. После ввода нужной даты достаточно нажать на кнопку «Do it». Все, после этого можете убедиться, что Windows показывает новую дату:
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$(Get-Item 2.pdf).CreationTime=$(Get-Date "11/24/2009 06:00 am")