









Компания Google расширила возможности функции Nearby Share. Раньше с её помощью можно было делиться фотографиями, видео и файлами прочих типов, а теперь точно так же с одного смартфона на другой можно передавать приложения и игры, установленные из Play Маркета.Приложение передаётся без использования интернета по локальному соединению, поэтому необходимо, чтобы смартфоны находились рядом друг с другом в пределах зоны действия Wi-Fi Direct. На обоих устройствах должен быть установлен Play Маркет версии не ниже 24.0. Проверить версию можно в настройках приложения. Если она ниже, подождите пару дней, пока Play Маркет обновится самостоятельно.Как поделиться приложением:1. Запустите Play Маркет на обоих смартфонах.2. В пункте меню «Мои приложения и игры» выберите вкладку «Поделиться» (или Share, если у вас установлен английский язык).3. На первом смартфоне выберите «Отправить», а на другом «Получить».4. Выберите приложения, которые вы хотите отправить, подождите, пока появится список смартфонов, находящихся поблизости и выберите подходящий смартфон.5. Для безопасности на обоих смартфонах будет отображён код. Убедитесь, что он совпадает.6. На смартфоне получателя нажмите «Получить».7. После того как приложение передано, его нужно установить. При передаче нескольких приложений можно установить их все сразу, для этого нажмите «Установить всё». Настройки со смартфона отправителя в них не сохранятся.По завершении обмена нажмите кнопку «Отключить», чтобы соединение между смартфонами было разорвано. Имейте в виду, что приложения, которые были установлены не через Play Маркет, а с использованием стороннего магазина, передать таким образом не получится. Они не отобразятся в списке приложений с возможностью отправки на другой смартфон.