Платформа YouTube недавно решила отказаться от счетчика дизлайков. Это очень неоднозначное решение, оно не понравилось множеству пользователей. Появился способ вернуть количество отрицательных реакций под роликами.
Счетчик дизлайков возвращается с помощью браузерного расширения Return YouTube Dislike. Оно берет информацию из API YouTube, которое планируют отключить 13 декабря. После этого разработчик планирует учитывать соотношение лайков и дизлайков пользователей дополнения.
Пользователи Firefox могут загрузить расширение из магазина дополнений. На браузерах с Chromium-браузерах придется заморочиться. Для начала скачайте последнюю версию Return YouTube Dislike с официального сайта и следуйте нашей инструкции:
- Вставьте в адресную строку браузера chrome://extensions и нажмите Enter. Также можно нажать три точки (Chrome) и перейти в «Настройки» > «Расширения».
- Активируйте «Режим разработчика» в правом верхнем углу.
- Нажмите «Загрузить распакованное расширение».
- Откроется окно выбора, в котором нужно выбрать распакованное из архива расширение Return YouTube Dislike.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru