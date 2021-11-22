YouTube

Платформа YouTube недавно решила отказаться от счетчика дизлайков. Это очень неоднозначное решение, оно не понравилось множеству пользователей. Появился способ вернуть количество отрицательных реакций под роликами.

Счетчик дизлайков возвращается с помощью браузерного расширения Return YouTube Dislike. Оно берет информацию из API YouTube, которое планируют отключить 13 декабря. После этого разработчик планирует учитывать соотношение лайков и дизлайков пользователей дополнения.

Пользователи Firefox могут загрузить расширение из магазина дополнений. На браузерах с Chromium-браузерах придется заморочиться. Для начала скачайте последнюю версию Return YouTube Dislike с официального сайта и следуйте нашей инструкции:
  • Вставьте в адресную строку браузера chrome://extensions и нажмите Enter. Также можно нажать три точки (Chrome) и перейти в «Настройки» > «Расширения».
  • Активируйте «Режим разработчика» в правом верхнем углу.
Chrome
  • Нажмите «Загрузить распакованное расширение».
Chrome
  • Откроется окно выбора, в котором нужно выбрать распакованное из архива расширение Return YouTube Dislike.
Для всех желающих разработчик разместил открытый исходный код расширения на GitHub. Позднее аналогичную функциональность обещают добавить в клиент YouTube Vanced для Android.


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