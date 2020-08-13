





Мы привыкли, что в приложении Фото превью снимков выглядят как квадраты, даже если вы сняли панораму, и это не очень красиво. И в iOS 14 компания Apple добавила новую функцию — вывод превью с тем же соотношением сторон, что и у реального фото.Включить ее просто — откройте приложение Фото, зайдите на вкладку «Альбомы» или «Фото», после чего нажмите сверху в углу на три точки и в появившемся меню выберите опцию «Показать сетку с учетом соотношения сторон»:Если же вам такое отображение фото не нравится, можно все вернуть как было, снова нажав на три точки и выбрав опцию «Показать сетку в виде квадратов».