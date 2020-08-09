





Во многих мессенджерах есть удобная функция — закрепление наверху важных для вас чатов. И в iOS 14 она добралась и до стандартного системного приложения Сообщения.Итак, если вам нужно закрепить какой-либо чат, просто смахните его влево и нажмите на значок канцелярской кнопки:После этого он появится над всеми чатами. Таким образом можно закрепить любое их количество.Если вы хотите открепить какой-либо чат, долго нажмите на него и выберите соответствующий пункт в появившемся меню: