Во многих мессенджерах есть удобная функция — закрепление наверху важных для вас чатов. И в iOS 14 она добралась и до стандартного системного приложения Сообщения.

Итак, если вам нужно закрепить какой-либо чат, просто смахните его влево и нажмите на значок канцелярской кнопки:



После этого он появится над всеми чатами. Таким образом можно закрепить любое их количество.

Если вы хотите открепить какой-либо чат, долго нажмите на него и выберите соответствующий пункт в появившемся меню:



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