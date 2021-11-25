



Мало кто знает, но компания Google позволяет пользователям Android-смартфонов запускать игры из Play Маркета не устанавливая их на смартфон. По умолчанию эта возможность отключена, но её можно активировать в магазине.



Запустите Play Маркет, откройте «Настройки», зайдите в раздел «Общие», нажмите на Google Play Instant и активируйте тумблер напротив «Обновление веб-ссылки». После этого для некоторых игр из Play Маркета появится возможность запускать их без скачивания и установки.







На страницах игр, поддерживающих Google Play Instant, в Play Маркете отображается новая кнопка — «Попробовать». При её нажатии игра запускается почти моментально, в ней не нужно регистрироваться или проходить обучение, сразу же стартует активная часть игры. Таким образом, например, можно запустить Call of Duty и множество других популярных игр.







Google Play Instant — своего рода демо-режим, позволяющий оценить возможности игры, чтобы понять, захочется ли вам играть в её полную версию. Если игра вам понравилась, можно вернуться в Play Маркет и установить её, чтобы играть более полноценно.







